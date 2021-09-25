Limak Enerji basın mensuplarını bovling turnuvasında buluşturdu - Haberler
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Limak Enerji basın mensuplarını bovling turnuvasında buluşturdu

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Kültür Sanat
Limak Enerji basın mensuplarını bovling turnuvasında buluşturdu

Limak Enerji, bu yıl ikincisini düzenlediği "En Enerjik Bovling Turnuvası"nda basın mensuplarını bir araya getirdi.

BURSA (AA) - Limak Enerji, bu yıl ikincisini düzenlediği "En Enerjik Bovling Turnuvası"nda basın mensuplarını bir araya getirdi.

Bir alışveriş merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen etkinliğe 5'er kişiden oluşan 38 takım katılım gösterdi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuva sonunda Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü ekibi şampiyon oldu. Turnuvada, İhlas Haber Ajansı ikinci, Bursayadairhersey.com ekibi ise üçüncülük elde etti.

Turnuvada ayrıca bireysel kategoride en skorer kadın oyuncu Yeni Dönem gazetesinden Kadriye Öncü Pakten, en skorer erkek oyuncu ise Bursa Haber gazetesinden Özgür Ekinci oldu.

Etkinliğe katılan tüm oyunculara madalyalar ve isimleri yazılı formalar hediye edilirken, her bir katılımcı adına Limak Enerji Hatıra Ormanı'na çam fidanı dikildi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, basın mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Turnuvaya katılanların stres attığını belirten Aytac, "Spor yaparken eğlenme ve kaynaşma fırsatı bulduğumuz turnuvamızda, her bir katılımcı adına Limak Enerji Hatıra Ormanı'na çam fidanı dikimi de gerçekleştirdik. Bugün burada bulunan ve her zaman desteklerini hissettiren tüm basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Limak Enerji basın mensuplarını bovling turnuvasında buluşturdu

Limak Enerji basın mensuplarını bovling turnuvasında buluşturdu

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
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