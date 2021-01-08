Lima Grubu, Venezuela'da göreve başlayan yeni Ulusal Meclisi tanımayacak
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Lima Grubu, Venezuela'da göreve başlayan yeni Ulusal Meclisi tanımayacak

08.01.2021 03:21 | Son Güncelleme: 08.01.2021 03:24
Lima Grubu, Venezuela'da göreve başlayan yeni Ulusal Meclisi tanımayacak

Venezuela'daki krize barışçıl çözüm bulma iddiasıyla oluşturulan Lima Grubu, ülkede 6 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yeni milletvekillerinin göreve başlaması üzerine yeni meclisi tanımadıklarını ve muhalif lider Juan Guaido'yu desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Venezuela'daki krize barışçıl çözüm bulma iddiasıyla oluşturulan Lima Grubu, ülkede 6 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yeni milletvekillerinin göreve başlaması üzerine yeni meclisi tanımadıklarını ve muhalif lider Juan Guaido'yu desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Lima Grubu açıklamasında, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki koalisyonun kazandığı Ulusal Meclis (AN) seçimlerinin "hileli" olduğu belirtilerek, "Maduro rejimi tarafından düzenlenen 6 Aralık 2020 seçimleri yasal olmadığı için 5 Ocak 2021'de kurulan Ulusal Meclis'in yasallığını ve meşruiyetini tanımıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Seçimlerin ardından başını Guaido'nun çektiği muhalifler tarafından kurulan Temsilciler Komisyonunun varlığına işaret edilen açıklamada, "Guaido ve Temsilciler Komisyonu'nun faaliyetlerini tanıyoruz. Venezuela'da demokrasinin, insan haklarına saygının ve hukukun üstünlüğünün yeniden kazanılması çabalarını destekliyoruz." değerlendirilmesi yapıldı.

Muhalefet liderini destekleyen açıklamaya imza atan ülkelerin Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Paraguay ve Peru olduğu kaydedildi.

Öte yandan Lima Grubu'nun açıklamalarına tepki gösteren Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabından, "Beyaz Saray Başkanı Donald Trump'ın belirlediği saldırganlık stratejilerini izlemeye devam eden bu gurubun modası geçti artık. Yenilgiyi kabul etmeyi inkar edenler, her şeye sarılıyor." paylaşımını yaptı.

Venezuela'daki krize barışçıl çözüm bulma iddiasıyla oluşturulan Lima Grubu, Meksika dışında Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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