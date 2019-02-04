Lima Grubu, Maduro'nun Ülkeyi Terk Etmesi İçin Toplandı

Latin Amerika ülkelerinden oluşan Lima Grubu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeyi terk etmesini görüşmek üzere toplandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Venezuela'ya insani yardım için 53 milyon dolar tahsis edeceğini açıkladı.

Lima Grubu olarak bilinen Latin Amerika hükümetleri bloğu, kendisini Venezuela Devlet Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermek için Kanada'nın başkenti Ottawa'da bir araya geldi. Kanada hükümeti tarafından organize edilen toplantıda, bölge ülkelerinin Venezuela'nın yasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırma yollarını görüştüğü belirtildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau açılış konuşmasında, Guaido'nun demokrasinin yasal yolunu izlemek için büyük bir cesaret gösterdiğini belirterek Kanada hükümetinin Venezuelalılara insani yardım için 53 milyon dolar tahsis edeceğini açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Venezuela'da devam eden krizin kıta için çok büyük bir güvenlik, insani ve ekonomik sorun teşkil ettiğini belirtti. Venezuelalıların durumunu Suriyeli mültecilerle benzeten Freeland, "Kolombiya ve Brezilya gibi çok sayıda Venezuelalı mültecinin bulunduğu ülkeler zaten var. Bu mültecilerin hikayeleri, korkunç" dedi.

ABD ve AB toplantıda gözlemci oldu

Lima Grubunun toplantısına Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Guyana kurucu üyeler olarak, ABD, Uruguay, Avrupa Birliği (AB) ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) temsilcileri ise gözlemci olarak yer aldı. Venezuela muhalefetinin de toplantıya temsilci gönderdiği belirtildi.

Maduro, Papa'ya bir mektup gönderdi

Nicolas Maduro'nun Papa Francis'e muhalefetle diyalog konusunda yardım istediği bir mektup gönderdiği belirtildi. Papa, şu ana kadar Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığına ilişkin bir açıklama yapmadı.

İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin ardından Polonya, Finlandiya ile Estonya, Litvanya ve Letonya da, Juan Guaido'yu Venezuela'da tek yetkili olarak tanıdıklarını açıkladı. - OTTAWA

Kaynak: İHA