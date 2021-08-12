Lima'dan Lina Filmi
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Lina, zengin bir Şilili ailenin yanında çalışan Perulu bir kadındır. Geçimini sağlamaya ve Lima'daki oğluna para göndermeye yetecek kadar para kazanmaktadır. Ancak Noel izni dolayısıyla evine gitmeye hazırlanırken, kimsenin onu gerçekten beklemediğini öğrenince hayal kırıklığı yaşar.
Yönetmen: María Paz González
Senaryo: María Paz González
Oyuncular: Magaly Solier , Emilia Ossandon, Herode Joseph, Betty Villalta, Exequiel Alvear, James González, Cecilia Cartasegna, Edgardo Castro, Javiera Contador, Sebastián Brahm, Alberto Tenorio, Domitila Castillo, Ingrid Cevallos, Miguel Perea, Ítalo Suárez, Brian Montalvo, Diego Olivares, Ricardo León, Camilo Toro, Catalina Aros, Geraldine Raud, Félix Acosta, Liliana Meza
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Lina de Lima
Yapımcı Firma: Gema Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Peru, Şili, Arjantin
Orijinal Dili: İspanyolca, Keçua
Filmin Süresi: 83 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 24.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com