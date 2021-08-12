Lima'dan Lina Filmi

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Lina, zengin bir Şilili ailenin yanında çalışan Perulu bir kadındır. Geçimini sağlamaya ve Lima'daki oğluna para göndermeye yetecek kadar para kazanmaktadır. Ancak Noel izni dolayısıyla evine gitmeye hazırlanırken, kimsenin onu gerçekten beklemediğini öğrenince hayal kırıklığı yaşar.

Yönetmen: María Paz González

Senaryo: María Paz González

Oyuncular: Magaly Solier , Emilia Ossandon, Herode Joseph, Betty Villalta, Exequiel Alvear, James González, Cecilia Cartasegna, Edgardo Castro, Javiera Contador, Sebastián Brahm, Alberto Tenorio, Domitila Castillo, Ingrid Cevallos, Miguel Perea, Ítalo Suárez, Brian Montalvo, Diego Olivares, Ricardo León, Camilo Toro, Catalina Aros, Geraldine Raud, Félix Acosta, Liliana Meza

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Lina de Lima

Yapımcı Firma: Gema Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Peru, Şili, Arjantin

Orijinal Dili: İspanyolca, Keçua

Filmin Süresi: 83 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 24.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com