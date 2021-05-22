Lille, yarın Angers karşısında şampiyonluk maçına çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lille, yarın Angers karşısında şampiyonluk maçına çıkacak

Lille, yarın Angers karşısında şampiyonluk maçına çıkacak
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, yarın Angers karşısında tarihindeki 4. şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, yarın Angers karşısında tarihindeki 4. şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek.

Ligue 1'in 38. ve son haftasında lider Lille, yarın TSİ 22.00'de Raymond Kopa Stadı'nda Angers'e konuk olacak.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, karşılaşmayı kazanması halinde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayacak. Lille'in berabere kalması halinde ise kuzey takımının kupayı müzesine götürebilmesi için ligde ikinci sırada yer alan Paris Saint-Germain'in (PSG) puan kaybetmesi gerekiyor.

Son hafta maçlarında Lille'in yenilmesi, PSG'nin berabere kalması ve Monaco'nun kazanması halinde üç takım sezonu aynı puanda bitirecek. Bu durumda genel averajın sıralamayı belirleyeceği Ligue 1'de lider Lille'in +40, PSG'nin +56, Monaco'nun +34 averajı bulunuyor.

Ligue 1'de son haftaya Lille 80, PSG 79, Monaco ise 77 puanla girdi.

10 yıl sonra şampiyonluğa yaklaştı

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü.

Kuzey ekibi, Angers karşılaşması sonunda mutlu sona ulaşması halinde 10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Galtier'den "şampiyonluğu kazanmaya gidiyoruz" açıklaması

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, Angers'e şampiyonluğu kazanmaya gittiklerini vurguladı.

Çok harika bir sezon geçirdiklerini ifade eden Galtier, PSG ile girdikleri rekabet sonunda şampiyonluğa ulaşmaları halinde bunun olağanüstü bir başarı olacağını belirtti.

Galtier, maça konsantre olmaları ve iyi performans sergilemeleri gerektiğini aktararak, oyuncularına güvendiğini kaydetti.

Milli futbolcuların katkısı

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille'in bu sezonki başarısında önemli rol oynadı.

Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağladı.

Ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 15 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumunda.

35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

Burak Yılmaz'ın Olympique Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Oktay Kaynarca Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lille, yarın Angers karşısında şampiyonluk maçına çıkacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 14:39:56. #1.16#

title