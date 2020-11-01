Lille vs Lyon maçı ne zaman saat kaçta? Lille vs Lyon maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lille vs Lyon kaç kaç canlı takip!
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Lille vs Lyon maçı ne zaman saat kaçta? Lille vs Lyon maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lille vs Lyon kaç kaç canlı takip!

01.11.2020 21:38 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:42
Lille vs Lyon maçı ne zaman saat kaçta? Lille vs Lyon maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lille vs Lyon kaç kaç canlı takip!

Fransa Ligue 1 maçı Lille vs Lyon karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Lille vs Lyon maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Lille vs Lyon maçı, hangi kanalda, maçın hakemi kim, Lille vs Lyon maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Lille vs Lyon maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Lille vs Lyon saat kaçta, hangi kanalda? Lille vs Lyon maçı ne zaman? Lille vs Lyon maçı saat kaçta? Lille vs Lyon maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Lille vs Lyon maçının merak edilenleri.

BEİN SPORTS 4 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 4 , Digiturk 80, Kablo TV 235, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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Bilyoner TV Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

LİLLE VE LYON MAÇI HANGİ GÜN?

Lille-Lyon Maçı 01 Kasım Pazar günü oynanacak.

LİLLE VE LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille-Lyon Maçı 23:00'de başlayacak.

LİLLE VE LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille ile Lyon arasındaki Fransa Ligue 1Maçı Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak.

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