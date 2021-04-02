Lille Teknik Direktörü Galtier, Zeki Çelik'in Kovid-19'a yakalandığı duyurdu
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Lille Teknik Direktörü Galtier, Zeki Çelik'in Kovid-19'a yakalandığı duyurdu

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Lille Teknik Direktörü Galtier, Zeki Çelik'in Kovid-19'a yakalandığı duyurdu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 31. haftasında yarın Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Zeki Çelik'in Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu belirtti.

Galtier ayrıca, Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından Ligue 1'de Nimes maçında ve A Milli Futbol Takımı'yla 3 karşılaşmada forma giydiğini hatırlattı.

Burak'ın özel bir sağlık sorunu olmadığını kaydeden Galtier, "Bu sabah kendisiyle görüştüm. (Sakatlığı nedeniyle) 9 hafta maç oynamamıştı ve ardından arka arkaya 4 karşılaşmada forma giydi. Bunlar uluslararası ve yüksek performans gerektiren maçlardı." ifadelerini kullandı.

Fransız çalıştırıcı, Burak Yılmaz'ın PSG karşılaşmasında forma giyip giymeyeceğine ilişkin kararını yarın sabah onunla görüştükten sonra vereceğini aktardı.

Zeki Çelik, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile oynanan müsabaka öncesi A Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkarılmış, ancak sebebiyle ilgili resmi bir bilgilendirme yapılmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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