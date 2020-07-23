Lille Teknik Direktörü Galtier: Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz Lille'e transferi söz konusu olan Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz için Fransız takımından resmi açıklama geldi.

Lille'e transferi söz konusu olan Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz için Fransız takımından resmi açıklama geldi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier bugün düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ın 35 yaşındaki golcüsü Burak Yılmaz'ı istediklerini resmen açıkladı. Galtier, "Burak yaşına rağmen düzenli oynamaya ve goller atmaya devam ediyor. Çok önemli bir kişilik. Çok profesyonel ve Jose Fonte gibi bir profili var. Transfer gerçekleşecek mi göreceğiz" ifadelerini kullandı.Christophe Galtier, Burak'ın transferi gerçekleşse bile ayrıca bir santrfor daha almaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA