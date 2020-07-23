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Lille Teknik Direktörü Galtier, Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini açıkladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini söyledi.

Lille Teknik Direktörü Galtier, Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini açıkladı
23.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:05

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini söyledi.

Galtier, düzenlediği basın toplantısında, golcü oyuncu ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda önlerinde uzun bir yol olduğunu ifade etti.

Loic Remy'nin kulüpten ayrılmasının ardından ona benzer bir futbolcu aradıklarına değinen Fransız teknik adam, Burak Yılmaz'ın deneyimli bir futbolcu olduğunu vurguladı.

Galtier, Burak Yılmaz'ı profesyonelliği ve karakteriyle futbolcularından Jose Fonte'ye de benzettiğini aktardı.

Burak Yılmaz'ı bir takım lideri olarak tanımlayan Galtier, milli futbolcunun da Lille takıma ilgisinin olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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