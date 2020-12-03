Lille-Sparta Pag maçı ne zaman saat kaçta? Lille-Sparta Pag hangi kanalda? Lille-Sparta Pag şifresiz canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Lille-Sparta Prag maçı hakkında araştırma başladı. Peki, Lille-Sparta Prag maçı hangi kanalda? Lille-Sparta Prag şifresiz canlı izlenecek mi? Lille-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi maçı tüm hızıyla devam ederken maç Lille-Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lille-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Lille-Sparta Prag maçı hangi kanalda, hakemi kim? Lille-Sparta Prag şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...

BEİN SPORT 2 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Beın sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 223, Web, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

LİLLE-SPARTA PRAG MAÇI HANGİ GÜN?

Lille-Sparta Prag 03 Aralık Perşembe günü oynanacak.

LİLLE-SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille-Sparta Prag Maçı20.55'de başlayacak.

LİLLE-SPARTA PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille-Sparta Prag maçı UEFA Avrupa Ligi Maçı Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak.