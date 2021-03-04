Lille son dakikalarda attığı gollerle Olympique Marsilya'yı 2-0 yendi.
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Lille son dakikalarda attığı gollerle Olympique Marsilya'yı 2-0 yendi.

04.03.2021 01:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:04
Lille son dakikalarda attığı gollerle Olympique Marsilya'yı 2-0 yendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında Lille, evinde Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında Lille, evinde Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup etti.

Lille'in Marsilya'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci devrede, Jonathan David 90. ve 90.+2 dakikalarda attığı gollerle Lille mücadeleyi 2-0 kazandı.

Lille'de milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 58 dakika oyunda kalırken, Zeki Çelik 90 dakika forma giydi. Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu skorla Lille, puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 39 puanda kaldı.

PSG yendi

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) de deplasmanda Bordeaux ile karşılaştı.

Sarabia'nın 20. dakikada kaydettiği golle PSG maçı 1-0 üstünlükle tamamladı.

PSG, puanını 60'a yükselterek 2. sırada kaldı. Bordeaux ise 33 puanla 14. sıraya geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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