Lille, PSG'yi 1-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lille, PSG'yi 1-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Lille, PSG'yi 1-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Ligue 1'in 31. haftasında zirve yarışındaki PSG ile Lille, Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı David'in 20. dakikada attığı golle konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrede her iki takımdan da gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-0 Lille'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz oyuna 73. dakikada girerken, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

Lille bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek yeniden lider oldu. PSG ise 63 puanla 2. sıraya geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lille, PSG'yi 1-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 20:58:00. #1.14#
title