Lille - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta? Lille - PSG maçı hangi kanalda? Lille - PSG maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Lille - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta? Lille - PSG maçı hangi kanalda? Lille - PSG maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

20.12.2020 20:00 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:04
Lille - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta? Lille - PSG maçı hangi kanalda? Lille - PSG maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Lille - Paris Saint Germain maçıdır. Peki Lille - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Lille - Paris Saint Germainmaçıdır. Peki Lille - Paris Saint Germainmaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

LİLLE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lille - Paris Saint Germain maçı 20 Aralık Pazargünü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

LİLLE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Lille - Paris Saint Germain maçı Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacaktır.

LİLLE - PSG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Lille ev sahipliğinde oynanacak.

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