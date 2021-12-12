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Lille, Olimpik Lyon ile golsüz berabere kaldı

Lille, Olimpik Lyon ile golsüz berabere kaldı
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1 ) oynanan maçta Lille, sahasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Ligue 1'in 18. haftasında Lille'in Olimpik Lyon'u ağırladığı karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.

Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi.

Bu skorla Lille puanını 25'e, Lyon ise 23'e yükseltti.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri

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