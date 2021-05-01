Lille - Nice maçı ne zaman saat kaçta? Lille - Nice hangi kanalda? Lille - Nice maçı şifresiz mi?
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Lille - Nice maçı ne zaman saat kaçta? Lille - Nice hangi kanalda? Lille - Nice maçı şifresiz mi?

Lille - Nice maçı ne zaman saat kaçta? Lille - Nice hangi kanalda? Lille - Nice maçı şifresiz mi?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Lig 1'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Lille - Nice maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Lille - Nice maçı hangi kanalda? Lille - Nice maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta?

Lig 1'de büyük önem taşıyan maçta Lille - Nice maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Lille - Nice maçı hangi kanalda? Lille - Nice maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

LİLLE - NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille - Nice, Lig 1 maçı 01. 04. 2021 bugün oynanacak. Maçın başlama saati 22.00

LİLLE - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille - Nice maçı, Bein Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.

LİLLE - NİCE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Lille - Nice maçını izlemek için Bein Sports kullanıcı olmalısınız.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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