Lille - Nice maçı ne zaman saat kaçta? Lille - Nice hangi kanalda? Lille - Nice maçı şifresiz mi?

Lig 1'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Lille - Nice maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Lille - Nice maçı hangi kanalda? Lille - Nice maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta?