Lille - Monaco maçı kaç kaç? Lille - Mocaco maçında Burak Yılmaz var mı? Lille - Monaco maçı ne zaman? Lille - Monaco maçı kaçta?
Ligue 1'in 13. haftasında Lille Monaco mücadelesi sürüyor. Peki, Lille - Monaco maçı kaç kaç? Lille - Mocaco maçında Burak Yılmaz var mı? Lille - Monaco maçı ne zaman? Lille - Monaco maçı kaçta?
Burak Yılmaz'ın dailk 11'de yer aldığı karşılaşma sürüyor. Nefelerin kesildiği maç ise, Fransa Ligue 1'in 13. hafta mücadelesinde Lille, Monaco'yu konuk ediyor.
LILLE - MONACO MAÇI KAÇTA?
6 Aralık Pazar günü saat 15.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı yayınlanıyor. Oldukç açekişmeli ilerleyen maçta Burak Yılmaz performansı ile göz dolduruyor.
LILLE - MONACO İLK 11'LER
Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Soumare, Bamba, Ikone, Jonathan David, Burak Yılmaz
Monaco: Mannone, Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diop, Tchouameni, Fofana, Gelson, Volland, Ben Yedder