Lille - Monaco maçı kaç kaç? Lille - Mocaco maçında Burak Yılmaz var mı? Lille - Monaco maçı ne zaman? Lille - Monaco maçı kaçta?

Ligue 1'in 13. haftasında Lille Monaco mücadelesi sürüyor. Peki, Lille - Monaco maçı kaç kaç? Lille - Mocaco maçında Burak Yılmaz var mı? Lille - Monaco maçı ne zaman? Lille - Monaco maçı kaçta?