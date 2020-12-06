Lille - Monaco maçı kaç kaç? Lille - Mocaco maçında Burak Yılmaz var mı? Lille - Monaco maçı ne zaman? Lille - Monaco maçı kaçta?
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Lille - Monaco maçı kaç kaç? Lille - Mocaco maçında Burak Yılmaz var mı? Lille - Monaco maçı ne zaman? Lille - Monaco maçı kaçta?

06.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:15
Lille - Monaco maçı kaç kaç? Lille - Mocaco maçında Burak Yılmaz var mı? Lille - Monaco maçı ne zaman? Lille - Monaco maçı kaçta?

Ligue 1'in 13. haftasında Lille Monaco mücadelesi sürüyor. Peki, Lille - Monaco maçı kaç kaç? Lille - Mocaco maçında Burak Yılmaz var mı? Lille - Monaco maçı ne zaman? Lille - Monaco maçı kaçta?

Burak Yılmaz'ın dailk 11'de yer aldığı karşılaşma sürüyor. Nefelerin kesildiği maç ise, Fransa Ligue 1'in 13. hafta mücadelesinde Lille, Monaco'yu konuk ediyor.

LILLE - MONACO MAÇI KAÇTA?

6 Aralık Pazar günü saat 15.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı yayınlanıyor. Oldukç açekişmeli ilerleyen maçta Burak Yılmaz performansı ile göz dolduruyor.

LILLE - MONACO İLK 11'LER

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Soumare, Bamba, Ikone, Jonathan David, Burak Yılmaz

Monaco: Mannone, Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diop, Tchouameni, Fofana, Gelson, Volland, Ben Yedder

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 16:15:24. #1.14#
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