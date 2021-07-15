Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı
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Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı

Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

Fransız temsilcisinin sosyal medya hesabındaki mesajda, "Burak Yılmaz 36 yaşında. İyi ki doğdun KRAL." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda milli futbolcunun gollerinin de yer aldığı 1 dakikalık görüntü paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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