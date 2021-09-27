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Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg-Lille maçını yönetecek

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg-Lille maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avusturya'nın Salzburg ile Fransa'nın Lille takımları arasında 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avusturya'nın Salzburg ile Fransa'nın Lille takımları arasında 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Salzburg Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers ise AVAR olarak görev alacak.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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Haber: Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg-Lille maçını yönetecek - Haberler Spor
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