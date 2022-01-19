Lille - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille - Lorient maçı şifresiz mi?

Lig 1'de hedefine ulaşmak isteyen Lille - Lorient bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lille - Lorient maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor