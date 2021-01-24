Lille, ligde tek golle kazandı
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Lille, ligde tek golle kazandı

24.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:10
Lille, ligde tek golle kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, deplasmanda Rennes'i 1-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, deplasmanda Rennes'i 1-0 mağlup etti.

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk onbirde sahaya çıktığı maçta Lille'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Jonathan David kaydetti.

Yusuf Yazıcı 75. dakikada yerini Timothy Weah'a, Zeki Çelik ise 89. dakikada Tiago Djalo'ya bıraktı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Lille, bu galibiyetle puanını 45'e çıkararak Paris Saint-Germain ile zirveyi paylaştı. Rennes ise 36 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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