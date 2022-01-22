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Lille, ligde 9 maç sonra kaybetti

Lille, ligde 9 maç sonra kaybetti
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Brest, sahasında Lille'i 2-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Brest, sahasında Lille'i 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Tiago Djalo'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Brest, 90+5. dakikada Steve Mounie'nin penaltı golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz, 76 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik 46. dakikada oyuna girdi.

Ligde 9 hafta sonra ilk mağlubiyetini alan Lille, 32 puanda kaldı. Brest ise puanını 28'e çıkardı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Futbol, Fransa, Lille, Spor, Haber

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