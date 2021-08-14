Lille, evinde farklı kaybetti
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Lille, evinde farklı kaybetti

Lille, evinde farklı kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Nice, deplasmanda Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i 4-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Nice, deplasmanda Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i 4-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Lille, Nice'i konuk etti. Deplasman ekibi, 1'inci dakikada Dolberg'in golüyle 1-0 öne geçti. 6'ncı dakikada Boudaoui'nin golüyle Nice, skoru 2-0'a getirdi. 45+3'üncü dakikada Gouiri'nin golüyle farkı 3'e çıkaran Nice, ilk yarıyı da 3-0 önde kapattı. 64'üncü dakikada Dolberg, bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin 2'nci, takımının 4'üncü golünü attı ve skoru 4-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Nice, sahadan 4-0 galip ayrıldı. 

Geçtiğimiz sezon Lille ile şampiyonluk yaşadıktan sonra takımdan ayrılan ve Nice'in başına geçen teknik adam Christophe Galtier, eski takımına karşı çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Lille'de milli oyuncular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise ilk 11'de başladığı maçta yerini 65'inci dakikada Onana'ya bıraktı. Bu sonucun ardından Nice, puanını 4'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Lille ise 1 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in 3'üncü haftasında Lille, Saint-Etienne ile deplasmanda, Nice ise kendi sahasında Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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