Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

05.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:34
Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 18. haftasında yarın Angers ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Yusuf Yazıcı ve Luiz Araujo'nun Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Galtier, yarınki karşılaşmada Zeki Çelik ve Jeremy Pied'in de oynamayacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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