Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz
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Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz

20.01.2021 22:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:00
Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda aralık ayının futbolcusu seçildi.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda aralık ayının futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 gol atmıştı.

Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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