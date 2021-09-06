Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz oldu
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Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz oldu

Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransız takımı Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, taraftarların oylarıyla takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.

Fransız takımı Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, taraftarların oylarıyla takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ağustos ayının futbolcusu seçildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün ağustos ayındaki kazananın Burak Yılmaz olduğu ifade edildi.

36 yaşındaki futbolcu, Lille'de ağustos ayında oynadığı 4 karşılaşmada 1 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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