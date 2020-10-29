Lille - Celtic maçı hangi kanalda? Lille - Celtic maçı saat kaçta?
29.10.2020 17:22 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:25
Heyecanla beklenen bir diğer Uefa Avrupa ligi maçı ise Lille - Celtic maçı. Peki, Lille - Celtic maçı hangi kanalda? Lille - Celtic maçı saat kaçta?
Lille - Celtic, UEFA Avrupa Ligi maçı 29 10 2020 günü Bein Sports 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:55. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıda görebilirsiniz.
LİLLE - CELTIC MAÇI NE GÜN SAAT KAÇTA
Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Lille-Celtic Maçı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak. Lille-Celtic Maçı 20:55'de başlayacak. Lille ile Celtic arasındaki UEFA Avrupa LigiMaçı Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak.