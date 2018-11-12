Lille, Bursasporlu Umut Meraş'a Talip Oldu

Fransa Ligi ekiplerinden Lille, Bursaspor forması giyen Umut Meraş'a talip oldu.

Fransa'nın Lille takımı, Bursaspor forması ile bu sezon ligde 7 maçta forma giyen ve 1 gol kaydeden Umut Meraş'ı takibine aldı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille Kulübü scoutlarının Umut Meraş'ı izleyip beğendiği ortaya çıktı.

BURSASPOR'UN KAPISINI ÇALACAKLAR

Lille'in, takip altına aldığı Umut Meraş için Bursaspor'un kapısını devre arasında çalması bekleniyor. Yeşil beyazlı kulüp 22 yaşındaki sol beki, sezon başında 265 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

(Futbol Arena)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.