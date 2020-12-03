Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti
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Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti

03.12.2020 22:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:06

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lille, Burak Yılmaz'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta Sparta Prag'ı geriden gelip 2-1 yendi. Fransız ekibi, bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lille, Sparta Prag'ı konuk etti. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadelede Lille geriden gelerek sahadan galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 77. dakikada oyuna girip 80. ve 84. ağları havalandırmayı başaran milli futbolcu Burak Yılmaz'dan geldi. Sparta Prag'ın tek sayısını ise 71. dakikada Krejci kaydetti.

Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu. Sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

LILLE, GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Lille, H Grubu'nda liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi. Üçüncü mağlubiyetini alan Sparta Prag ise 6 puanla turnuvaya veda etti.

Lille, gelecek hafta Celtic deplasmanına konuk olacak. Sparta Prag ise Milan'ı ağırlayacak.

Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti
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