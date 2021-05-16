Lille bugünkü maçı kazanırsa şampiyon olur mu? 16 Mayıs Lille - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta?
Fransa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbol severler Lille bugünkü maçını kazanırsa kesin şampiyon olur mu? Şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Lille - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Lille 16 Mayıs maçını kazanırsa şampiyon mu oluyor?
Lille bugün şampiyonluk için sahaya çıkacak. Burak Yılmaz ve arkadaşları efsane sezonu şampiyonluk ile kapatmak istiyor. Eğer PSG puan kaybederse ve Lille maçı kazanırsa kesin şampiyon olur. Peki, Lille bugünkü maçı kazanırsa şampiyon olur mu? 16 Mayıs Lille - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
LİLLE - SAİNT ETİENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lille - Saint-Etienne maçı bugün 16 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile saat 22:00 'da başlayacaktır.
LİLLE - SAİNT ETİENNE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235, Bilyoner TV kanallarından izleyebilirsiniz.
LİLLE MAÇINI KAZANIRSA KESİN ŞAMPİYON MU OLUYOR?
Fransa Ligi'nde Lille 79 puanda 1. sırada. PSG ise 76 puanla 2. sırada yer alıyor. Normalde eğer ikili averaj olsaydı Lille bu maçını kazansa kesin şampiyon olur diyebilirdik. Fakat Fransa Ligi'nde ikili averaj sistemi yok genel averaja bakılıyor. İkili averaj olsaydı Lille daha öndeydi. Çünkü ligde ilk maç 0-0 berabere bitmiş. İkinci maçı ise Lille 1-0 kazanmıştı. Haliyle Lille 2'li averajda daha üstündü. Fakat dediğimiz gibi Fransa'da ikili averaj yok genel averaj mevcut. Bu bakımdan Lille bu maçını kazanırsa kesin şampiyon olur diyemiyoruz. Lakin PSG puan kaybederse ve Lille maçı kazanırsa işte o zaman kesin şampiyon olur.