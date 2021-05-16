Lille bugünkü maçı kazanırsa şampiyon olur mu? 16 Mayıs Lille - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta?

Fransa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbol severler Lille bugünkü maçını kazanırsa kesin şampiyon olur mu? Şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Lille - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Lille 16 Mayıs maçını kazanırsa şampiyon mu oluyor?