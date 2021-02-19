Lille - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Ajax maçı kaç kaç bitti? Lille - Ajax canlı izle! Lille - Ajax maçı skoru nedir?
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Lille - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Ajax maçı kaç kaç bitti? Lille - Ajax canlı izle! Lille - Ajax maçı skoru nedir?

19.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 00:04
Lille - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Ajax maçı kaç kaç bitti? Lille - Ajax canlı izle! Lille - Ajax maçı skoru nedir?

UEFA Avrupa Ligi Lille - Ajax maçında tüm heyecanıyla devam ediyor. Lille - Ajax maçı kaç kaç bitti? Lille - Ajax canlı izle! Lille - Ajax maçı skoru nedir?

Milli yıldızların Hollanda takımı Ajax, bu akşam Lille ile karşı karşıya geliyor. Milli yıldızlardan Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz oynadığı Lille - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Ajax maçı kaç kaç bitti? Lille - Ajax canlı izle! Lille - Ajax maçı skoru nedir? soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

LİLLE - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Lille - Ajax maçı, Villeneuve d'Ascq'da Pierre Mauroy Stadyumu'nda başladı. Lille - Ajax maçı, Türkiye'de Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Ayrıca, Digiturk 77, Kablo TV 232 ve web üzerinden izlenebilmekte.

LİLLE - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

18 Şubat Perşembe günü (bugün) olan UEFA Avrupa Ligi Lille - Ajax maçı, Türkiye saatiyle 23.00'da başladı. Lille - Ajax maçı hakkında tüm gelişmeleri takipteyiz.

LİLLE - AJAX MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko hakemliğinde olan UEFA Avrupa Ligi Lille - Ajax maçı, bittikten sonra skor ortaya çıkacak.

LİLLE - AJAX CANLI İZLE!

UEFA Avrupa Ligi 32. turu Lille - Ajax maçı, Bein Sport 1 üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir.

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