Lille, 1 puanı Burak Yılmaz ile kurtardı
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Lille, 1 puanı Burak Yılmaz ile kurtardı

Lille, 1 puanı Burak Yılmaz ile kurtardı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun ilk haftasında Lille, 3-1 geriye düştüğü maçta Metz ile 90+6'da Burak Yılmaz'ın attığı gol ile 3-3 berabere kaldı.

Fransa Ligue 1'de yeni sezonun ilk haftasında Lille, 3-1 geriye düştüğü maçta Metz ile 90+6'da Burak Yılmaz'ın attığı gol ile 3-3 berabere kaldı.

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Metz, sahasında Lille ile karşı karşıya geldi. Lille'de üç milli oyuncu Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 23'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Botman'ın kafa vuruşuyla Lille, 1-0 öne geçti. Metz, 31'inci dakikada Centonze ve 41'inci dakikada Udol'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 52'nci dakikada Centonze'den bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi. 56'ncı dakikada Metz'de Kouyate kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 81'inci dakikada Ikone'nin ayağından bulduğu gol ile Lille, farkı 1'e indirerek skoru 3-2'ye getirdi. 90+6'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Dar açıdan vuruşunu yapan milli oyuncu, topu filelerle buluşturdu ve skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 60'ıncı dakikada yerini Jonathan Ikone'ye bıraktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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