Lila Group, Tissue World'deki Yerini Almaya Hazırlanıyor

Sektörüne değer katan etkinliklere verdiği destekle bilinen Lila Group, 4-6 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğin bu yıl da sponsorlarından biri oldu.

Faaliyetleri ile dünyanın dört bir yanındaki 71 ülkeye ulaşan Lila Group, sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren Tissue World İstanbul'da yerini almaya hazırlanıyor. Bu yıl 4-6 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğin sponsorlarından biri olan Lila Group'un CEO'su Alp Öğücü ilk gün düzenlenecek 'Temizlik Kağıtları Pazar Dinamikleri' konulu oturumda panelist olarak yer alacak.

Temizlik kağıdı distribütörleri, tedarikçiler ve üreticilerin katıldığı fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Lila Group CEO'su Alp Öğücü: "Tissue World İstanbul'un bu yılki mottosu 'Doğu Avrupa, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'da hızla büyüyen temizlik kağıdı pazarına açılan kapı'… Bu tema sektörümüz ve ülkemizin bu alandaki faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için oldukça önemli. Çünkü Avrupa ülkelerine oranla ülkemizde temizlik kağıdı kullanımı hala düşük seviyede… Her ne kadar Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde, son 10 yılda temizlik kağıdında büyüme oranı en yüksek ülke olarak önemli bir yere sahip olsak da daha geliştirmemiz gereken çok alan var. Hem hijyen konusunda ülkemizde yeterli bilinci oluşturmak hem de pazarda ürün çeşitliliğini artırarak temizlik kağıdı kullanımını yoğunlaştırmak en önemli gündem maddelerimizi oluşturuyor. Bu nedenle sektörümüzün tüm bileşenlerini aynı platformda buluşturması açısından Tissue World İstanbul bizim için son derece önemli bir organizasyon" yorumlarında bulundu.

Lila Group'un standında ziyaretçilerini ve iş ortaklarını ağırlayacağı, üç gün sürecek etkinlikte, 65 ülkeden 72'nin üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcı firma ve 2.200'ün üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.