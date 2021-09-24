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Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya'da koşulacak

AA / Gülsem Adam - Haberler | Spor
Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya'da koşulacak

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya'da koşulacak.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya'da koşulacak.

Tarihi Likya Yolu üzerinde 4 farklı kategorideki parkurda yarışmak için ultra maratona, 14 ülkeden 350 sporcu katılıyor.

Parkur boyunca tarihi kalıntılar, antik kentler, kaleler ve amfi tiyatroların içinden geçerek tarihe yolculuk edecek sporcular, kumsallar ve dik yamaçların yanı sıra ormanlık, dağlık, kayalık gibi zorlu parkurda yarışacak.

Ultra maraton 100 kilometre, 20 kilometre, 37 kilometre ve 57 kilometre olmak üzere 4 farklı kategoride yapılacak.

Toplam 509 km uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu'nun yaklaşık 100 kilometrelik bölümünü kapsayan Likya Yolu Ultra Maratonu, bu gece başlayacak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Likya Yolu Ultra Maratonu'nun Kemer'in tanıtımına katkı sağlayan organizasyonlardan olduğunu söyledi.

Kemer Belediyesi olarak organizasyona tam destek verdiklerini belirten Başkan Topaloğlu, "Dünyanın en zorlu ultra maratonu olarak gösterilen yarış kıyasıya mücadelelere sahne olacaktır. Farklı mesafelerde ve farklı kategorilerde yapılacak olan yarış aslında her kesime hitap ediyor." dedi.

Maraton Direktörü Özgür Çelikkaya, dünyanın önemli yürüyüş parkurlarından biri olan Likya yolunda sporculara önemli tecrübeler sağlayacağını söyledi.

Yarışmacıların doğanın ortasında eşsiz manzara eşliğinde koşacağını anlatan Çelikkaya, "Bu sene yarışmacılar 'sınırlarını zorla, sınırlarınızı tanıyın' sloganıyla koşacak. Likya Yolu sporculara inanılmaz deneyimler sağlayacak ve her sporcu seviyesine uygun kategoriler var." diye konuştu.

Organizasyon 26 Eylül Pazar günü sona erecek.

AA / Gülsem Adam - Spor Haberleri
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