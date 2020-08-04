Likya'nın "ışık ve güneş diyarı" Ölüdeniz
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Likya'nın "ışık ve güneş diyarı" Ölüdeniz

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz, doğal güzellikleri, coğrafi konumu ve eski çağlara dayanan tarihi ile Türk turizminin lokomotif destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Likya'nın
04.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:48

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz, doğal güzellikleri, coğrafi konumu ve eski çağlara dayanan tarihi ile Türk turizminin lokomotif destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi, muhteşem manzarası, mavi ve yeşilin tonlarını kucaklayan eşsiz doğası, turkuaz rengi durağan denizi ve mavi bayraklı plajları ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.

Mahalledeki 1965 rakımlı Babadağ ise yamaç paraşütü yapmak isteyen macera ve adrenalin tutkunları için Ölüdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor.

Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütüyle havalanan tatilciler, yemyeşil ağaçlarla kaplı doğayı ve bu muhteşem atmosferle bütünleşen masmavi denizi, kuş bakışı izleme imkanı buluyor.

Bölgede, mavi bayraklı Kumburnu ve Belcekız plajları da bulunuyor. Özellikle Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayanların sosyal medya hesaplarından paylaştığı Ölüdeniz'in muhteşem manzarası, Türkiye'nin tanıtım filmlerinde de görsel güzelliğiyle yer alıyor.

Anadolu'nun güneybatısında yer alan Ölüdeniz, eski çağlara dayanan tarihi ile de ziyaretçilerini büyülüyor. Likya medeniyetinde "ışık ve güneş diyarı" olarak isimlendirilen Ölüdeniz, tarihi ve kültürel geziler ile deniz keyfini bir arada yaşamak isteyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Dünyaca ünlü bu gezi rotası, misafirlerine heyecanlı olduğu kadar huzur dolu bir deneyim yaşatıyor.

"Bu güzelliği herkes görmeli"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AA muhabirine, Babadağ'dan bakıldığında muhteşem bir manzaraya sahip Ölüdeniz'i herkesin görmesini istediğini söyledi.

Dünyanın en büyük hava oyunlarından olan Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin ilçede gerçekleştirildiğini hatırlatan Karaca, "73 ülkeden 1200 sporcuyu ilçede ağırladık. Pandeminin geçmesinden sonra yine bu etkinliklerimiz devam edecek. Ölüdeniz dünyanın en güzel coğrafyası. Bölgemizi herkesin görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Babadağ'da 28 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Erdal Akkuş da Ölüdeniz manzarasının muhteşem olduğunu dile getirdi.

Dünyanın her ülkesini gezen birçok turistle karşılaştıklarını aktaran Akkuş, bu kişilerin Ölüdeniz'i gördüğünde hayran kaldıklarını belirtti.

Akkuş, "İnsanlar manzarayı sadece yerden değil havadan da görüyor. Gökyüzünden inanılmaz bir manzarası var. 28 yılımızı bu manzarayla beraber geçirdik. Turistlerin, dünyanın hiçbir yerinde bu güzellikte deniz olmadığını söylediklerine şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan ilçeye tatile gelen 28 yaşındaki Ömer Ali Kaya da Ölüdeniz'in kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Babadağ'dan yamaç paraşütü etkinliğine de katıldığını anlatan Kaya, "Ölüdeniz'in suyu dalgasız, sığ ve tertemizdi. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atladığımda ise muhteşem bir manzarayla karşılaştım. Ölüdeniz'in suyu ayrı manzarası ayrı güzel. Kesinlikle tatile gelen herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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