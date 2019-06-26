Likit Maraş biberi ürettiler

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Gıda Mühendisliği Fakültesi'nden bu yıl mezun olan öğrencilerden Suriyeli Nur Hüda Hüseyin, Merve Söğütlük ve Sinan Baş, bir proje hazırlayarak 'likit Maraş biberi' üretti. Öğrenciler, projeyi bir adım ileriye taşıyarak oleojel yöntemiyle likit biberi yarı sıvı yarı katı hale getirip ketçap konseptinde bir ürün elde ettiklerini, oleojel tekniğinin kırmızı bibere uygulanmasının da dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği öğrencileri, bitirme tezi olarak kendilerine tescilli Maraş biberinin yapını çıkararak sıvılaştırmayı tercih etti. Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Levent İnanç'ın danışmanlığını yaptığı proje 1 yıl sürdü ve öğrenciler likit Maraş Biberi yaptı.

SERİ ÜRETİMİ YAPILABİLİR

Türkiye'de Maraş Biber'ini sıvılaştırarak bir ilke imza attıklarını belirten Merve Söğütlük, proje sonunda sıvı baharatlık biber ürettiklerini söyledi. Bunu 3 farklı yöntemle ürettiklerini ifade eden Söğütlük, "İlk olarak soğuk sıkım yöntemini kullandık. orada çekirdekleri belirli bir nem miktarına getirdikten sonra pres makinesine alıp presledik. Bez filtrelerde sıkarak yağ elde ettik. İkinci yöntemimiz ise ekstraksiyon yöntemi. Bu yöntemde de yüzde 50 meyve eti, yüzde 50 çekirdek kullanarak bir çözücü yardımıyla ekstrakte ettik. Salatalarda, çorbalarda, etlerin üzerine, acılığın ve kırmızılığın arandığı her yerde kullanabiliriz. Fermente sucuk ürünlerinde kullanabiliriz. Aynı zamanda destek verilirse eri üretimi yapılabilir. Maliyeti endüstriyel boyutta daha da azaltılabilir" diye konuştu.

OLEOJEL TEKNİĞİNİ İBERERE UYGULAYARAK DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLŞTİRDİK

Üçüncü yöntem olarak da oleojel tekniğini kullandıklarını ve bunu yaparken de dünyada bir ilke imza attıklarını belirten Söğütlük, "İçerisinde yüzde yüz doğal balmumu kullanılıyor olması. Yani balmumu kullanarak bir katılaştırma tekniği uyguluyoruz. Katılaştırarak ketçap konseptinde bir ürün elde etmiş oluyoruz. Yani sıkılabilir, sürülebilir bir ürün elde etmiş oluyoruz. Ayrıca, dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Oleojel tekniğini kırmızı biber yağına uygulanmasını dünyada ilk defa biz yaptık" dedi.

10 KİLO ÇEKİRDEKTEN 1 KİLO YAĞ

Suriyeli Nur Hüda Hüseyin ise, ürettikleri likit Maraş biberinin çok yoğun ve konsantre bir ürün olduğunu söyledi. Bu nedenle de pul biberini kaşık kaşık kullanırken likit biberi damla damla kullanmanın yeterli olduğunu ifade eden Hüseyin, "10 kilo çekirdekten 1 kilo yağ elde ediyoruz. Yani daha yoğun bir tadı oluyor. 1 damla damlatmamız yeterli. Çok yoğun olduğu için içerisinde antioksidan maddeler de çok fazla oluyor. Bu da bu yapının değerini de yükseltmiş oluyor" dedi.

TADIM TESTLERİNDEN TAM NOT ALDI

Projenin bir diğer ortağı Sinan Baş ise, Likit Maraş Biberi için tadım testi yaptıklarını söyledi. Birçok kişiye soğuk sıkım, ekstraksiyon ve oleojel yöntemiyle elde ettikleri biberleri ayrı ayrı tattırdıklarını ve olumlu yanıtlar aldıklarını belirten Baş, "Likit biberi birçok kişiye tattırdık. Bu tadım testlerinden sonra herkes pul bibere göre sıvı biber yağının daha güzel olduğunu söyledi. Bunların içinde de en çok ekstraksiyon yöntemi beğenildi. İkinci sırada soğuk sıkım geliyor bu da farklı bir yöntem. Üçüncü sırada da oleojel yöntemi beğenildi" dedi.

YOĞUN TAT VE ACILIK İSTENEN BÜTÜN ÜRÜNLERDE KULLANILABİLİR

Öğretim Üyesi Ahmet Levent İnanç ise öğrencilerine başarılarından dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

"Toz ya da pul biberden farkını ifade etmek gerekirse daha yoğun, daha konsantre ve sıvı ürün elde etmek için biz bunu gerçekleştirdik. Toz ve pul biberleri nerede kullanıyorsak aynı şekilde likit Maraş Biberi'ni de kullanma imkanımız var. Ama yoğun tat, yoğun acılık, yoğun renk isteyen bütün ürünlerde bunu rahatlıkla kullanabiliriz."



Kaynak: DHA

- Kahramanmaraş