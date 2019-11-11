Like a Boss Filmi

11.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:58

İki yakın arkadaş olan Mia ve Mel, birlikte bir çalışmaya karar verir. Birbirlerinden oldukça farklı karakterlere sahip olan kadınlar, sıfırdan bir kozmetik şirketi kurar. Başlarda her şey yolunda gider. Mia ve Mel, yönettikleri şirketleri sayesinde hayatlarının en güzel dönemini yaşar. Ancak bir süre sonra bu iş iki kadının dostluklarını tehlikeye sokar.

Yönetmen: Miguel Arteta

Senaryo: Adam Cole-Kelly, Sam Pitman, Danielle Sanchez-Witzel

Oyuncular: Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish, Billy Porter, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Catherine Parker, Karan Soni , Jessica St. Clair, Jimmy O. Yang, Jacob Latimore, Melissa Saint-Amand, India Batson, Caroline Arapoglou, Vanessa Merrell, Colby Lopez, Lana Young, Natasha Rothwell, Veronica Merrell, Aaron Dominguez, Catherine Carlen, Melinda Russell, Sheril Rodgers, Emma Coulter, JoAnn Bernat, Mary Miles Kokotek, Olivia De Paux, Marie Richards, Brittany Guess, Brittany Kelly

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Like a Boss

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 21.02.2020



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Kaynak: InterSinema.com