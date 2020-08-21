Ligue 1'de yeni sezon başladı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 2020-21 sezonunun açılış maçında Bordeaux ile Nantes 0-0 berabere kaldı.
21.08.2020 22:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:19
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 2020-21 sezonunun açılış maçında Bordeaux ile Nantes 0-0 berabere kaldı.
Yeni Bordeaux Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz tamamlanırken, Bordeaux'nun orta saha oyuncusu Zerkane, 20. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligue 1 2019-20 sezonu, yeni tip koronovirüs salgını sebebiyle 28. hafta sonunda tescil edilmişti.
Kaynak: AA