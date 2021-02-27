Ligue 1'de PSG, Dijon'u farklı yendi
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Ligue 1'de PSG, Dijon'u farklı yendi

27.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:30
Ligue 1'de PSG, Dijon'u farklı yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Dijon'u 4-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Dijon'u 4-0 mağlup etti.

Haftaya 3. sırada başlayan PSG, puan tablosunun son basamağında yer alan Dijon'a konuk oldu.

Son 3 yılın şampiyonu PSG, Mbappe (2), Kean ve Pereira'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı.

PSG puanını 57'ye çıkarırken, Dijon 15 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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