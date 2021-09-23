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Ligue 1'de Marsilya, Angers ile golsüz berabere kaldı

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Ligue 1'de Marsilya, Angers ile golsüz berabere kaldı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympique Marsilya, Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) Angers ile golsüz berabere kaldı.

Galatasaray'ın Uefa Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympique Marsilya, Fransa Birinci Ligi'nde ( Ligue 1 ) Angers ile golsüz berabere kaldı.

Ligue 1'in 7. haftasında Olympique Marsilya, Angers'e konuk oldu. Karşılaşmada her iki takımdan gol sesi çıkmadı.

Olympique Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Bir maç eksiği bulunan Olympique Marsilya, puanını 14'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Angers ise puanını 12'ye yükselterek averajla 3. sıraya yerleşti.

Galatasaray, 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında Olympique Marsilya'ya konuk olacak.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
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