Ligue 1'de Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ligue 1'de Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli

15.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:22
Ligue 1'de Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 17 Ocak'ta oynanması planlanan Lorient-Dijon karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 17 Ocak'ta oynanması planlanan Lorient-Dijon karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lorient Kulübünde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 20. haftada 17 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Lorient-Dijon mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.

Müsabakanın yapılacağı tarihin sonradan açıklanacağı ifade edildi.

Koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 12'ye yükselen Lorient, karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil Kim Kardashian
Spor Mesut Bakkal Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ligue 1'de Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 18:22:33. #1.15#
title