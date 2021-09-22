Ligue 1'de Lille, Reims'i 2-1 yendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ligue 1'de Lille, Reims'i 2-1 yendi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Ligue 1'de Lille, Reims'i 2-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Reims'i 2-1 mağlup ederek, bu sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1 ) oynanan maçta Lille, sahasında Reims'i 2-1 mağlup ederek, bu sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Ligue 1'in 7. haftasında Lille'in Reims'i ağırladığı karşılaşmada, David'in 31. dakikada ve Andre'nin 43. dakikada attığı gollerle ev sahibi takım 2-0 öne geçti.

Reims, 74. dakikada Flips'in penaltiyi gole çevirmesiyle fark 1'e indi. Maçta başka gol olmadı ve Lille sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı ise 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sezonun ikinci galibiyetini alan Lille, puanını 8'e yükseltti. Reims ise 7 puanda kaldı.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sezai Temelli Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gökhan Çıra Ebru Gündeş Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Stefan Kuntz Sergen Yalçın Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali Yerlikaya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ligue 1'de Lille, Reims'i 2-1 yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 22:41:52. #1.17#