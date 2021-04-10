Ligue 1'de Lille'in galip geldiği maça Burak Yılmaz ve Zeki Çelik damga vurdu
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Ligue 1'de Lille'in galip geldiği maça Burak Yılmaz ve Zeki Çelik damga vurdu

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Ligue 1'de Lille'in galip geldiği maça Burak Yılmaz ve Zeki Çelik damga vurdu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında Lille, deplasmanda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in kaydettiği gollerle Metz'i 2-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında Lille, deplasmanda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in kaydettiği gollerle Metz'i 2-0 mağlup etti.

İlk yarının golsüz berabere bittiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla Lille 1-0 öne geçti.

Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

Lider Lille, puanını 69'a yükseltirken, Metz 42 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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