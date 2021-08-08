Ligue 1'de Lille, Burak Yılmaz'ın golüyle bir puanı kurtardı

Son şampiyon Lille, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) açılış haftasında gittiği Metz deplasmanından, duraklama dakikalarında Burak Yılmaz'ın attığı golle 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Son şampiyon Lille, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) açılış haftasında gittiği Metz deplasmanından, duraklama dakikalarında Burak Yılmaz'ın attığı golle 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Geçen sezon tarihinin 4. şampiyonluğuna ulaşan Lille'in, yeni sezondaki ilk karşılaşması büyük heyecana sahne oldu.

Lille, 23. dakikada Botman ile öne geçse de ev sahibi Metz, Centonze'nin 31 ve Udol'un 41. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Centonze, Metz'in farkı 2'ye çıkarmasını sağladı. Metz, golden 4 dakika sonra Kouyate'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Rakibinin eksik kalmasıyla baskısını arttıran Lille, Ikone'nin 81 ve Burak Yılmaz'ın 90+7'nci dakikada kaydettiği gollerle bir puanı hanesine yazdırdı.

Lille kadrosundaki milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, mücadeleye ilk 11'de başladı. Burak ve Zeki 90, Yusuf ise 60 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer