Ligue 1'de Lille, Burak Yılmaz'ın golüyle bir puanı kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ligue 1'de Lille, Burak Yılmaz'ın golüyle bir puanı kurtardı

Ligue 1'de Lille, Burak Yılmaz'ın golüyle bir puanı kurtardı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Son şampiyon Lille, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) açılış haftasında gittiği Metz deplasmanından, duraklama dakikalarında Burak Yılmaz'ın attığı golle 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Son şampiyon Lille, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) açılış haftasında gittiği Metz deplasmanından, duraklama dakikalarında Burak Yılmaz'ın attığı golle 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Geçen sezon tarihinin 4. şampiyonluğuna ulaşan Lille'in, yeni sezondaki ilk karşılaşması büyük heyecana sahne oldu.

Lille, 23. dakikada Botman ile öne geçse de ev sahibi Metz, Centonze'nin 31 ve Udol'un 41. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Centonze, Metz'in farkı 2'ye çıkarmasını sağladı. Metz, golden 4 dakika sonra Kouyate'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Rakibinin eksik kalmasıyla baskısını arttıran Lille, Ikone'nin 81 ve Burak Yılmaz'ın 90+7'nci dakikada kaydettiği gollerle bir puanı hanesine yazdırdı.

Lille kadrosundaki milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, mücadeleye ilk 11'de başladı. Burak ve Zeki 90, Yusuf ise 60 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Burak Yılmaz, Lille'i ipten aldı! Uzatmanın son saniyelerinde attığı golle takımına 1 puan kazandırdı
Burak Yılmaz, Lille'i ipten aldı! Uzatmanın son saniyelerinde attığı golle takımına 1 puan kazandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Hakan Reçber Rıza Kayaalp Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ligue 1'de Lille, Burak Yılmaz'ın golüyle bir puanı kurtardı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 20:20:04. #1.14#

title