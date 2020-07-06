Liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun 1 Ağustos'ta başlatılması hedefleniyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun ağustos ayında başlatılmasının planlandığı bildirildi.
06.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:33
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun ağustos ayında başlatılmasının planlandığı bildirildi.
İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, Premiership'te 2020-2021 sezonunun hükümetin onay vermesi halinde 1 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.
Ülkede Kovid-19 salgını sebebiyle 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic şampiyon ilan edilmişti.
Kaynak: AA