Liglerin ertelenmesi - Nihat Özdemir, Hidayet Türkoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu...
19.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:34
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla toplantı düzenledi. (1)
Kaynak: AA