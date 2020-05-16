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"Ligler tescil edilirse hiçbir takım küme düşürülemez"

Koronavirüs nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması konuşulan ligler ile ilgili "mevcut puan durumuyla tescil edilme" tartışmalarını yorumlayan Prof. Dr.

16.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:14
Koronavirüs nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması konuşulan ligler ile ilgili "mevcut puan durumuyla tescil edilme" tartışmalarını yorumlayan Prof. Dr. Erol Ulusoy, liglerin tescil edilmesi halinde hiçbir takımın küme düşürülemeyeceğini ifade ederek, "Aksi, Federasyon'un kendi çıkardığı statüye aykırıdır" dedi.

COVID-19 pandemisi nedeniyle 20 Mart'ta basketbol ve voleybol ligleriyle birlikte süresiz ara verilen ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in 12 Haziran itibarıyla yeniden başlayacağını açıkladığı futbol ligleri ile ilgili "mevcut puan durumuyla tescil edilme" tartışmalarını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Ulusoy, başta Süper Lig olmak üzere hiçbir klasmanda küme düşmenin uygulanamayacağını ifade ederek, "Aksi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendi çıkardığı statüye aykırı olur" dedi.

"KÜME DÜŞME OLMAZSA YARALAR SARILIR"

Basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin mevcut haliyle tescil edildiğini ve bu üç branşta da bu sezona mahsus ligden düşme uygulanmayacağını hatırlatan Prof. Dr. Ulusoy, çözüm önerisini ise şöyle dile getirdi: "COVID-19 yüzünden oluşan olumsuzlukların ilacı, bu sezona mahsus, Başta Süper Lig olmak üzere amatör ve profesyonel bütün futbol liglerinde küme düşmenin uygulanmaması, sadece üst liglere yükselmenin geçerli olmasıdır. COVID-19 yüzünden mali kayıpları büyüyen kulüplerin küme düştükten sonra bir alt ligde toparlanmaları çok zor olacaktır. Oysa küme düşmezlerse, aynı ligde oynayarak yaralarını sarma olanağı bulurlar. Küme düşmemeden dolayı da hiçbir kulüp diğer bir kulübün maddi zararına neden olmaz. Liglerde de sadece Süper Lig'in takım sayısı 18'den 21'e çıkar, diğer ligler aynı sayıda takımla gelecek sezon da devam ederler."

"STATÜYE GÖRE 34'ER MAÇ OYNANMADAN LİG BİTMEZ"

TFF'nin 2019-2020 sezonu için bütün liglerden küme düşmeyi kaldırması ve ardından 12-14 Haziran'da maçlara seyircili mi seyircisiz mi devam edilip edilmeyeceğine karar vermesinin, kulübünden futbolcusuna, çalışanlarından taraftarına, sponsorlarından yayıncı kuruluşuna kadar herkesi memnun edeceğini ileri süren Prof. Dr. Ulusoy, "Lig şampiyonu ilan edilmeden ligler tescil edilirse, küme düşecek takımın da ilan edilmemesi gerekir. TFF 2019-2020 Cemil Usta, Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 3'üncü maddesine göre, Süper Lig 18 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanır. Sezon sonunda toplam 34 maç oynadıktan sonra 16, 17 ve 18'inci sıraları alan 3 takım 1. Lig'e düşer. Ancak sezon sonu tamamlanmadan ligler bitirilip tescil edilirse, sezon sonu demek olan 34 maç tamamlanamamış olacağından, ligin tescil edildiği andaki son üç takıma TFF kararıyla küme düşürülemez. Aksi TFF'nin kendi çıkardığı statüye aykırı olur. Lig birincisi de ilan edilir ama şampiyonluk kupası verilmez" diye konuştu.

"BUNDESLİGA MAÇLARA DEVAMI BİR ŞANS OLARAK GÖRÜYOR"

Avrupa liglerinde ilk olarak Almanya'da Bundesliga'nın 16 Mayıs'ta maçlara başlayacağını hatırlatan Prof. Dr. Ulusoy, "Bundesliga ve bazı kulüp yöneticileri bunu bir şans olarak görüyorlar ve maçlara olacak ilginin bir Dünya veya Avrupa Şampiyonasına olan ilgi düzeyinde sporsever çekeceğini düşünüyorlar. Almanya'da günde 400 binin üstünde COVID-19 testi yapılmasına rağmen, semptom gösterenlerden ziyade, öncelikle futbolculara test yapılacak olması da en çok eleştirilen hususlar arasında. Bundesliga'nın devam kararı konusunda ise hukuka aykırılık bulunmadığı daha ağır basan görüş." dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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