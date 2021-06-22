Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ne zaman başlıyor?

Sporseverler liglerin başlamasını heyecanla bekliyor. Konunun detaylarını merak edenler Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ne zaman başlıyor ve ligler ne zaman başlıyor gibi konuları merak etti.

Takımlar yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken taraftarlar da yeni sezon için detayları merak etmeye ve konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Sporseverler ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ne zaman başlıyor gibi konuları merak etti. İşte liglerin başlayacağı tarih!

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.

Buna göre; yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.

Süper Lig'de daha önce 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de başlayacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Tüm liglerin sezon planlamaları ise daha sonra ilan edilecek.