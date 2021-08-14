Ligin yeni ekibi Giresunspor, Antalyaspor formasıyla patlama yapan Doukara'ya imza attırdı

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Senegalli forvet Souleymane Doukara ile üç yıllık anlaşma yaptı. Antalyaspor formasıyla 2017-18, 2018-19 sezonlarında gösterdiği performansla 2019 yazında Al-Ettifaq'a 2 milyon euro bonservis bedeliyle giden Doukara, bedelsiz olarak Giresunspor'a katıldı. 1,86 boyundaki Senegalli forvet, iki kanatta da rahatlıkla oynayabiliyor.

Ligin yeni takımı Giresunspor, hücum hattına çok önemli bir takviye yaptı. TR Haber'in aktardığı habere göre; Karadeniz ekibi, boştaki Souleymane Doukara'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu ile üç yıllık anlaşma yapıldı.

13 MAÇTA 13 GOL ATTI

Doukara, Süper Lig'de giydiği son 13 maçta 13 gole katkıda bulunup Antalyaspor'a 2 milyon euro kazandırmıştı. Doukara, üç sezonun ardından Süper Lig'e geri dönüyor.

SADECE GOLCÜ DEĞİL, İYİ BİR ASİSTÇİ

Doukara, 2017-18 sezonunda ligde 29 maçta 8 gol atıp, 7 de asist üretmişti. Türkiye Kupası'nda çıktığı 4 karşılaşmada ise 3 gol atıp, 1 gol kaydetti. 2018-19'da ise 26 maçta 10 gol, 2 asist kaydetti. Ancak Suudi ekibinde beklenen katkıyı veremedi.