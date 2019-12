Ligin en hızlısı Umut Nayir!

09.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:54

Kasımpaşa deplasmanında attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 4 yapan Umut Nayir, forma giydiği her 64 dakikada 1 gol atarak bu anlamda ligin en iyisi oldu. 26 yaşındaki golcü oyuncu, bu anlamda krallık yarışındaki isimleri geride bıraktı.



Beşiktaş'ı Kasımpaşa deplasmanında galibiyete uçuran Umut Nayir, bu sezonki istatistiğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Süper Lig'de bu sezon 7 karşılaşmada 257 dakika forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, her 64 dakikada 1 gol atarak bu anlamda ligdeki forvetleri geride bırakmayı başardı. Bu sezon ilk golünü Gaziantep deplasmanında kaydeden ve ardından ligde ilk kez Galatasaray karşısında ilk 11'de şans bularak ağları havalandıran Umut, Kasımpaşa karşısında ise Kartal'a hayat veren isim oldu. 60. dakikada Diaby'nin yerine oyuna dahil olduktan sonra 71. dakikada siyah-beyazlılara eşitliği getiren Umut, 90+5'te ise Lens'in asistinde fileleri havalandırarak skoru 3-2'ye getiren isim oldu ve Beşiktaş'ı 3 puana uçurdu. Kasımpaşa karşısında yarım saat sahada kalmasına karşın bu süreye 2 gol sığdıran Umut Nayir, ligde forma giydiği her 64 dakikada 1 gol atma başarısı göstererek bu anlamda ligin en iyisi oldu.



Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Cisse, Jahovic, Sörloth ve Vedat Muriqi gibi isimler birçok karşılaşmada 11'de başlarken, ortama 120 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi. Alanyaspor'un forveti Papiss Cisse, 12 maçta 1075 dakikada sahada kalırken, her 119 dakikada 1 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Vedat ise 13 maçta 1093 dakika şans bulup her 121 dakikada 1 kez gol sevinci yaşadı. Malatyaspor'da iyi bir sezon geçiren Adis Jahovic, 14 lig maçında 1260 dakika forma giyip her 140 dakikada 1 kez gol atarken, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth ise 14 maçta 1242 dakika forma giydi ve her 138 dakikada 1 kez gol attı.



Burak Yılmaz'ı geçti



Gol krallığı yarışında 8 golle listede yer alan Gençlerbirliği'nın Rumen forveti Stancu, 13 maçta 892 dakika sahada kaldı ve 111 dakikada 1 gol sevinci yaşadı. Başakşehir forması giyen Crivelli ise 12 maçta tam 1000 dakika sahada kaldı. 7 golü bulunan golcü futbolcu, 142 dakikada 1 kez ağları havalandırdı. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz ise bu sezon sakatlıklar nedeniyle çok fazla oynayamadı. 14 lig maçının 9'unda sahaya çıkan golcü futbolcu, bu maçlarda 729 dakika forma giydi. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Burak Yılmaz, her 145 dakikada 1 kez gol sevinci yaşadı. Geride kalan 14 lig maçının 7'sinde toplam 257 dakika şans bulan ve attığı kritik gollerle Beşiktaş'a önemli puanlar kazandıran Umut Nayir, her 64 dakikada 1 kez gol bulurken, ligin de bu anlamda dakika başına en fazla gol atan ismi olmayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA