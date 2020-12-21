Ligin en golcü takımı Bursaspor'un golleri altyapı oyuncularından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ligin en golcü takımı Bursaspor'un golleri altyapı oyuncularından

21.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:05
Ligin en golcü takımı Bursaspor'un golleri altyapı oyuncularından

Türk futbolunda genç oyuncularına verdiği değer ile öne çıkan Bursaspor, altyapı oyuncularına güveninin karşılığını alıyor.

Türk futbolunda genç oyuncularına verdiği değer ile öne çıkan Bursaspor, altyapı oyuncularına güveninin karşılığını alıyor.

TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon toplam 35 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor'da, bu gollerin 31'i altyapı oyuncularından geldi. Vakıfköy patentli oyuncuların direkt olarak gollere katkısı yüzde 88'lik yüksek bir oranı bulurken, geride kalan 4 golü ise 4 farklı deneyimli oyuncu kaydetti.

Yeşil-beyazlılar ayrıca 28 golle ligin en skorer ekibi konumunda. Son olarak İstanbulspor deplasmanında, 3-0 geriden maçı 3-3'e getirmeyi başaran Bursa ekibi, dış saha maçlarında da ligin en golcü takımı oldu. Mustafa Er'in öğrencileri, çıktığı 8 deplasman mücadelesinde 14 kez rakip fileleri havalandırdı.Bursaspor'un iki santrforu Ali Akman ve Batuhan Kör, attığı gollerle takımının hücum yükünü sırtladı. 18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon 9'uncu golünü kaydederken; lig ve kupa dahil olmak üzere 16 karşılaşmada 9 gol, 4 asistlik katkı ortaya koydu. 19 yaşındaki Batuhan Kör de 9 kez gol sevinci yaşadı; ligde 5, kupada ise 4 gollük katkı verdi.Bursaspor'da altyapıdan yetişen Burak Kapacak'ın 4, Emirhan Aydoğan'ın 3, Çağatay Yılmaz'ın 2 golü bulunurken; yine Vakıfköy patentli diğer genç isimlerden İsmail Can Çavuşluk, İsmail Çokçalış, Tuğbey Akgün ve Kerem Şen de birer kez gol sevinci yaşadı. Takımın diğer 4 golü; deneyimli isimler Özer Hurmacı, Burak Altıparmak, Recep Aydın ve Onur Atasayar'dan geldi.

Ligin en golcü takımı Bursaspor'un golleri altyapı oyuncularından
Ligin en golcü takımı Bursaspor'un golleri altyapı oyuncularından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Engin Altay Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hadise Uğur Yücel Demet Akalın
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Silah Gaziantep İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ligin en golcü takımı Bursaspor'un golleri altyapı oyuncularından | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:34:31. #1.14#
title